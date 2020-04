Verbaasd me zo.... Ik dacht dat de gemiddelde mens hier op Geenstijl enige mate van intelligentie heeft. Wat mij opvalt is, dat er zoveel grote bekken opgezet worden en zoveel stoerpraat over hoe weinig impact dit virus wel niet heeft. Is maar een griepje, normaal gaan er ook mensen dood elke week, ik wil weer bier zuipen, ik wil weer kunnen shoppen. Allemaal een grote muil, maar geeneen die tijdens deze crisis in de gezondheidszorg werkte, geen die een helpende hand heeft uitgestoken. Wat ik jullie nou allemaal toewens dat jullie of familieleden goed zwaar ziek worden, door een idioot die dezelfde grote bek heeft als jullie. Je hoeft nog niet dood te gaan, maar het is misschien wel een keer goed als jullie met de neus op de feiten gedrukt worden, dat dit niet zomaar een gripje is en dat er in de tussentijd gewoon heel veel mensen kapot gegaan zijn aan deze ziekte. En ja waar ik het wel mee eens ben is dat onze overheid en met name het RIVM een stel incompetente prutsers zijn. Hoewel ik het donkerbruin vermoeden heb dat ze dat als dekmantel gebruiken om het virus gewoon systematisch en gecontroleerd zoveel mogelijk te verspreiden met zo min mogelijk schade, zodat in de toekomst iedereen immuum is. Ik wens iedereen veel sterkte toe en dat ze het niet mee hoeven te maken dat zij als vele anderen hun vader of moeder of andere familieleden verliezen door met name zoiets doms als neanderthaler gedrag.