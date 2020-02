We maken ons om die opgevoerde verkoudheid niet heel druk, maar verbazen ons wel om de lakse acties van de overheid. Dit is het ding. De eerste corona-ambulances zijn woensdagavond laat gespot in Tilburg. Dat was de Nederlandse Patiënt O. Volgens de website van het RIVM duurt het ongeveer 24 uur voor er een definitieve uitslag is van de tests (al zijn eerste resultaten al na 6 tot 9 uur binnen). Dat komt ongeveer overeen met de Staatsomroep-show van donderdagavond, waarin Bruins het Bewuste Briefje zogenaamd spontaan onder de neus kreeg. (Ondertussen is vroege melder @cardio_jacco helemaal AFK van Twitter.)

We zeggen 'zogenaamd spontaan' omdat we een ministerie-bron hebben die zegt dat de corona in Nederland "in feite woensdag al bekend was". Natuurlijk: je moet de testuitslag afwachten en paniekzaaien is voor niemand goed. Maar een beetje rondbellen leert ons dat er behalve sussende woorden niet echt harde maatregelen worden genomen, terwijl onze degelijke Duitse buurmensen bij het eerste mogelijke geval onmiddellijk op volle oorlogssterkte (#nogodwin) iedereen gingen opsporen en inmiddels patiëntenkampen aan het bouwen zijn (wederom #nogodwin). In Nederland gaat alles nogal tam. Een andere bron meldt bijvoorbeeld dat veel ziekenhuizen niet over (voldoende) mondkapjes beschikken (Update: bewijs uit Grunn na de breek). Er raast een virus over de planeet, iedereen en alles gooit zichzelf en zijn land in lockdown, en al wat wij in dit superdichtbevolkte land horen is 'geen zorg, Patiënt O was geen gevaar voor carnavallers'. Natuurlijk. En verder zag Joost ook nooit andere levende zielen in zijn omgeving...

"Vol PPE" is "Personal Protective Equipment", HazMat suits dus

Om het prioriteitengepruts te onderstrepen, lezen we bovendien op AD.nl dat de vvd nu het CDA de schuld begint te geven van "overbodige Kamervragen en aannames CDA over corona". Echt, wat de fuk, Netflixer-backbencher Hayke Veldman!? Die stelde zelf alleen debiele vragen over of koopdingen niet te beetje duur worden door corona (RIVM-antwoord: neuh), omdat ie online vraag/aanbod-algo's niet snapt). Nou Hayke Huichelmans. Vragen waarom er aan de Duitse kant van het grensgebied strengere regels gelden dan hier, of waarom Duitse cruisepassagiers van de Diamond Princess wél, en Nederlanders van dezelfde boot níet afgezonderd zijn, zijn geen "overbodige vragen", makker. En ook dit setje vragen is tamelijk relevant - vooral vraag 1 tot en met 4. Incubatietijd tot beantwoording: VANDAAG.

Diamond Princess Update: eerste Britse coronadode zat op die boot (met NL'ers en DLD'ers die hier niet, maar in DLD wel in quarantaine zitten)

Ontzettend veel mensen maken zich zorgen over corona, maar van de vvd moet je gewoon je lastige vragen voor je houwe. Weet je waar de mensen pas echt van in paniek raken? Van kartelknipmessen die iedereen die niet als de eerste de beste Noord-Koreaan in huilen uitbarst bij de geweldige beslissingen van onze daadkrachtige regering als een ketter de mond wil snoeren. Want dan gaan we denken dat het briefje van Bruno Bruins uit hetzelfde laatje komt als het bonnetje van Teeven en de Onderste Steen van Mark Rutte.

We find our goverment's lack of concern disturbing, om er maar een Sars Wars-quote in te gooien. Bronnen die (anoniem) wat kwijt willen: redactie@geenstijl.nl en onze DM's staan open. En kan iemand de WHO ff bellen dat Rutte ongezond bezig is?



UPDATE: Patiënt Twee is medewerker van het Amsterdamse UMC/AMC ziekenhuis, blijkt uit een bericht van het ziekenhuis-intranet:

"Tekort aan mondkapjes" in Gronings ziekenhuis

Mondkapjes worden (tegen de regels in) hergebruikt.

"Overbodige vragen", deadline vandaag

Vooral vraag 1 tot en met 4 zijn pijnlijk voor de vvd

Dit account is inmiddels in quarantaine