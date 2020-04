Inwoners van de Rotterdamse wijk Hilligersberg zijn het zat. Al JARENLANG worden zij geterroriseerd door het mediterrane draaigatje en er lijkt maar geen einde aan te komen. Buurtbewoners kunnen niet meer rustig naar de Lidl buiten zitten omdat ze dan worden gestoken door de invasieve exoot. "Van alles is er al geprobeerd, maar dit hoogst irritante miertje laat zich niet verjagen." Laat ons beginnen met te zeggen dat het verschrikkelijk ís. De manier waarop er met het insect wordt omgegaan doet ons echter ook pijn. Het mediterrane draaigatje is misschien geen lieverdje. Hij is echter ook maar een insect, stond onder groepsdruk en heeft nog een leven voor zich. We moeten vertellen hoe verschrikkelijk het is wat hij en zijn vrienden gedaan hebben, maar we moeten ook naar hen willen luisteren. Als we dat niet doen, komen we geen stap verder met elkaar en schieten we tekort in onze eigen Nederlandse normen en waarden.