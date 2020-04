Want GODVERDOMME wat zijn we wel even klaar met 2020 en wat zorgt dat gore coronavirus niet alleen voor een fysieke ellende bij heel veel mensen, maar met de psychische meltdown zijn we ook wel ff klaar. Álle complotkneuzen en jullie-hullie-roepers zijn dankzij corona uit hun Twitter-holen gekropen om elkaar voor rotte vis uit te maken, de maat te nemen, vliegen af te vangen en de grootste superjankers zijn de huilbaby's die anderen dan wijzen op het feit dat ze 'maar 14 volgers' hebben, alsof het hebben van duizend volgers een prestatie is als je 's avonds werkloos op de bank maar weer je telefoon pakt omdat je wijf bij je weg is. Die 'ga weg met je weinig volgers'-kneuzen zijn juist de apathische solisten die in de kroeg nog geen deuk in een pakje boter lullen, en dan het dóódvermoeiende hokjesdenken, of beter gezegd: hokjesplaatsen, met larmoyant gelul over linkse infiltranten, patriotten, landverraders, Soros-verwijzingen, 5G-kasten en die ergerlijke continue en obligate verheerlijking van Thierry Baudet en Donald Trump, niet omdat de oprechte overtuiging dat 'Mark Rutte Nederland wil vernietigen' zo goed met argumenten te verdedigen is, of het Jenseniaanse geraaskal dat 'Trump stapt uit de WHO wat moedig en dapper' zo'n stevig fundament heeft, maar gewoon, omdat het zo lekker tegen de stroom in zwemt. Er is geen afleiding, geen uitlaatklep, geen bier in het café met je vrienden, geen resetknop, geen voetbal, geen Formule 1, geen concerten van Bruce Springsteen, geen UFC en geen kankeren op ongewassen Italiaanse toeristen die weer eens te laat aan de kant springen. Er is vooral internet, dat eerst nog werd overspoeld met coronahumor en -memes om te lachen, maar nu hangt er een grauwe sluier overheen en we zijn er helemaal klaar mee. Derhalve, als sfeerspons in een omgeving vol ongezelligen, NA DE KLIK een boel dingen die fucking geweldig zijn.

Mensen in de zorg, die alles in het werk stellen om anderen te genezen, jullie zijn geweldig. Dat album van Fontaines DC, heeeeerlijk. Brute volleybalspikes binnen de drie meter, ook fantastisch. Het complete oeuvre van Lionel Messi. De Zwarte Cross. Fluitende vogels in je tuin. Een skypegesprek met je dankbare oma. Boeken van Philip Roth. Tenniswedstrijden tussen Federer en Nadal. Verstoppetje spelen met je kind. Martin Bosma op het spreekgestoelte. Muziektips van Peter Kwint. Flirten met dat meisje met het korte rokje. Een keertje linksaf slaan, terwijl je eigenlijk rechts had gemoeten, en dan maar kijken waar het schip strandt. Fietstochten met je vriendin. Wijkgenoten die zich inzetten voor die ene bejaarde die niet meer naar de supermarkt durft. Zélfs mensen die gedichten op straat kalken met stoepkrijt, dat is toch gewoon lekker. Seks. Bourbon uit Kentucky; Bulleit of Maker's Mark. Het radiocommentaar van Jack van Gelder. Het televisiecommentaar van Sierd de Vos, wat een koning. Een fijn zonnetje, zodat je lekker in de tuin of op het balkon kan zitten. De geur van versgemaaid gras. De geur van regen op een zomerse dag. Alle shows van Hans Teeuwen. Het Instagram-account van Hans Teeuwen. Een wildvreemde begroeten. Fooi geven. Een plakje worst van de slager. Een wandeling over de dijk. Een sappige appel. Een soepel sturende BMW. De glimlach van een kind. De dubbele backflip van Dave Mirra. Versgeperste jus. Abandoned Love van Bob Dylan. Een computerspel uitspelen. De voetbal een paar keer hooghouden. Zwemmen in de zee. Met succes een IKEA-kast in elkaar zetten. Fristi op tafel. Alles van Jackson Pollock. Een paar kilo afvallen. Complimentjes krijgen. Gerard Joling. Junkfood vreten. De overwinning van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Spartacus verneuken. Met je hand in de joggingbroek op de bank naar de Tour de France kijken. Een nacht goede slaap, of een goede nacht slaap. De planeet Venus aan de hemel. Voor heel weinig geld heel veel groente en fruit kopen bij de Turkse supermarkt. Hardlopen en zowaar je gestelde doel behalen. Salaris krijgen. Wilder vs. Fury II. De laatste restjes in een zak Dorito's Cool American. Witte wijn in de middag. Geen file. Een trein die op tijd is. Goede koffie. Een geslaagde live-uitzending. Memes met je makkers delen. Een pluim krijgen van de chef. Een sudoku oplossen. Op vakantie gaan. Pawn Stars. Met je dikke reet koud bier drinken op het strand. Te paard door Mongolië. Een alpaca aaien. 'Het' zien tijdens The Sixth Sense. Met de camper door Catalonië. Een column van Arthur van Amerongen. Cathedra van Barnett Newman. Een Klompenpad in Gelderland. Het Guggenheim in Bilbao. Theo Hiddema. Een Lancia Delta Integrale. Een 180 van Raymond van Barneveld. Een perfect gelakt kozijn. Een pubquiz winnen. Een papieren vliegtuig die een joekel van een vlucht maakt. The Saiyan Conflict, The Namek Saga en The Frieza Saga. Knisperende sneeuw onder je voeten. Een houtkachel die een behaaglijke warmte uitstraalt. Een perfect gegaard biefstukje van de bbq. Succesvol achteruit inparkeren, terwijl je vriendin zei dat het gaatje 'te klein' was. Ludo en Janine. De billy strut van Conor McGregor. Goede hasj. Croky bolognese. SSD's. Na vier uur visite een verzamelwind laten. Porsche. Een verdrietige Fiat Multipla. Een fijn gesprek met een vertrouwenspersoon. Kleine dingen in het leven. Vlinders. Euh, knappe vrouw in de supermarkt. Een weekend op een Waddeneiland. Zelf bougies en luchtfilter vervangen. De website geenrij.nu. Joachim Pastor. F5'en. Powervlogs van Ruud Smulders. Kinderen die de hele nacht doorslapen. Een coronafilter op je nieuwssite. Bier zuipen en naar Motörhead luisteren op een TT-camping rond de TT van Assen. Iedere dag een nieuwe selfie van Kim Holland. Een politieagent die je geen bekeuring geeft, maar gewoon een waarschuwing. De Playboy van Rebecca Loos. Zelf een autoband kunnen verwisselen, zonder dat je de Wegenwacht hoeft te bellen. Precisietanken en precies landen op 50,00 euro, verdomme wat lekker. Aluhoedjes in de block gooien op Twitter. Gewoon een keer weten wat je wil gaan kijken op Netflix. Lekker op kantoor werken. Een vette haring met uitjes en zuur. De topscore op een pinballautomaat verwoesten. Olifantje geboren in een dierentuin. Bamboe in de tuin. De pokervlogs van Brad Owen. Een nieuwe HP/De Tijd in de bus. Alle podcasts van Dan Carlin. Het winnende doelpunt maken. Een shot Nozem Oil. Koffie drinken, pastel de nata eten en sigaretten roken op een Portugees terras in een vuige buurt van een groezelig havenstadje waar het ruikt naar motorolie, toeristenzweet en gegrilde sardines. De vrouw van Bart. Een grote hond. Varen. Pizza. En nog veel meer dingen die we vergeten zijn. Het is allemaal fantastisch en we hebben er ZIN in.