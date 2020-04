"We moeten ons niet laten regeren door angst die de media zaaien", sprak Regilio Tuur deze week in de Telebelg en wij dachten: juist! Tijd om eens wat te doen tegen alle #sickbait in de pandemedia. Want je kan geen krantensite open slaan of je wordt meteen besmet met een shotje nieuwe nanopaniek. Ook bij ons is corona meestal de kern van de uurlijkse kortjes. Niet raar, want corona is vanuit Wuhan tot wereldwijd best wel een dingetje geworden. Wel saai, want we weten het nu wel: 2020 is cancelled, en we zitten in quarantaine. Maar mogen we dan soms ook iets ánders lezen dan over dat vervelende vleermuisvirus? JA! DAT MAG! En wij hebben een vaccin waarmee je enkele grote nieuwssites kunt genezen van corona. U denkt 'Tuurlijk, kwakzalvers, bewijs het maar'. Nou. Richt je klikprikker en injecteer jezelf, te beginnen met onszelf:

GeenStijl Corona Vrij: www.stijlternogwatanders.nl

NOS Corona Vrij: www.gebeurternogietsanders.nl

NU Corona Vrij: www.gebeurternogwatanders.nl

AD Corona Vrij: www.gebeurternogwatangela.nl

Telebelg Corona Vrij: www.belgternogwatanders.nl

Volkskrant Corona Vrij: www.belternogeenadverteerder.nl

Je schrikt vooral hoe ernstig de besmetting van al die nieuwstitels is - alsof er echt niets anders meer gebeurt in de wereld. De basis url om anderhalve meter afstand van coronanieuws te houden is gebeurternogwatanders.nl, waar je met /geenstijl, /nu, /nos etcetera op bovenstaande zes titels het filter aan kunt zetten. Tevreden over deze mediamedische hulpverlening? Donaties zijn zeer welkom, dan kunnen we vaccinvinder Sjors een paar kratten Corona (het bier) toedienen.