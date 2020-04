Daar zijn ze weer, de nauwelijks wat zeggende losse getallen van Jaap en zijn mensen. Zo veel ziek, zo veel dood, zo veel in en uit het ziekenhuis. Topjes van ijsbergen, creatief met curves, onder de schijn van wetenschappelijke cijfermatigheid. Terwijl we in de wachtkamer van deze halve waarheden zitten, bladerden we eens wat terug in de tijd. Pieter Klein maakt zulke interesses nou eenmaal los, en werpt vragen op: hoe kan het dat die selfkickende clownsschoen van een Hugo de Jonge geen coronatests, mondkapjes, hulpmiddelen, schorten en opschaling kan regelen? Omdat de zorg kapot gebureaucratiseerd is in haar geprivatiseerde schaalvergroting (Arts & Auto, 2017). Zelfde auteur, een jaar later: "Ik denk dat niet voldoende mensen zich realiseren dat zich een crisis aandient in NL qua OK, SEH, anesthesie, radiologie en IC mn verpleegkundig. Gebrek aan coördinatie & leiderschap overdekt door mooipraterij van lui die nog nooit een patient hebben geholpen. Bewaar deze tweet."

Maar zodadelijk komt de pushregen van de knip en plak pers, met zo veel ziek, zo veel dood, zo veel in en uit het ziekenhuis. Dagkoersen in een stukgemaakt spel. We willen best op wetenschap vertrouwen. Maar niet als die wetenschap werkt in dienst van de politiek, zoals het RIVM, en waarvan het ongemak en de onwaarheden bewezen zijn door de WODC-affaire waarin politiek bepaalt wat de wetenschap moet concluderen. Maar hee, nu je d'r toch bent: F5'en maarrrrrrrr.

Update: Verdorie. Alweer geen bingo