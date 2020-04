Goed nieuws lui. Onze op vijftien na favoriete minister keert voor de derde (?) keer terug op haar post. We dachten even dat ze gewoon helemaal was afgetreden, want terwijl het land gebukt gaat onder een crisis zat nepnieuwsleugenaresse en referendumvermoordster Keyzer Söze Ollongren een halfjaar in thuisquarantaine en we kregen er kennelijk zo'n kale CDA'er voor terug, van wie we de naam even zijn vergeten, maar die zagen we ook nooit en hij mag derhalve weer terugstappen in de vergetelheid. Maar nu komt alles goed: de minister van Binnenlandse Zaken staat er weer, zo laat ze in een door schoolmeestertje Jetten gedirigeerd opstel weten aan Nederlanders D66'ers. Zo werkt dat immers, als het héle land, van DENK tot SP en PVV, ten tijde van crisis smacht naar een beetje duidelijkheid, informatie, opheldering over hoe de hazen lopen of gewoon de waarheid van een onzichtbare MINISTER - en momenteel niet van de onbelangrijkste post van het land, hè. Dan schrijf je een lullig briefje (na de klik) louter gericht aan je partijgenoten, schiet je een paar bedankjes de wereld in, joehoe ik ben er weer en ga je weer beginnen, alsof er niks is gebeurd. En dan nu: aan het werk, Kajsa!

Beste D66’ers,

“Dat we elkaar maar snel weer zien.” Met die woorden sloot ik in november vorig jaar mijn bericht aan jullie af, waarin ik moest melden wegens ziekte tijdelijk mijn werk als minister en vicepremier te moeten stoppen. Dat ‘snel’ is niet gelukt, maar heel graag meld ik jullie persoonlijk dat ik vanaf vandaag weer aan de slag ga.

De afgelopen maanden waren niet makkelijk. Het medische traject en het herstel duurden langer dan verwacht en gingen gepaard met ups en downs. Waar ik mij steeds aan vasthield, was dat ik weer aan het werk zou kunnen.

Ik ben zo blij dat ik me nu, namens jullie, weer mag gaan inzetten voor Nederland. Zeker in deze moeilijke tijd. Iedereen werkt keihard om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Alle mensen in de zorg, in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de thuiszorg en gehandicaptenzorg. Maar ook de mensen in het onderwijs, in de wetenschap, in de politiek, overal. Ik ben zeer gemotiveerd om vanaf vandaag ook m’n steentje bij te dragen.

Ik ben ongelooflijk dankbaar dat de collega’s in het kabinet – Wouter Koolmees, Stientje van Veldhoven, Raymond Knops, Ank Bijleveld en Cora van Nieuwenhuizen – de afgelopen maanden hebben willen inspringen. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend, want het leverde hen veel extra werk op. Ik dank ze daar zeer voor.

Tot slot bedank ik jullie, voor de lieve berichtjes en andere blijken van medeleven die ik heb gekregen. Die zijn me zeer tot steun geweest. En motiveren mij om me weer volledig in te zetten voor D66, voor het kabinet, voor ons land.