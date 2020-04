In de jaren '70 (!) had ik een vriendin in Brussel, waar ik met enige regelmaat op bezoek ging. Ik moest dan uitstappen op station Brussel-Zuid (ik kon me toen nog geen auto veroorloven), niet ver van Anderlecht. Zowel de stationshal als de directe omgeving was tóen al (45 jaar geleden!) berucht vanwege de overlast en het criminele gedrag van Marokkanen. De hele wijk rond dat station was tóen al vergeven van de moslims. Als je het aandurfde om daar een wandeling te maken, waande je je in Casablanca of Meknès.

En tóen al was de afkeer en haat van de Brusselse autochtone bevolking jegens die moslimse enclave, vrijwel algemeen.

Dat de kruik na al die vele jaren, waarin de uitwassen die de islamitische gemeenschap voortbracht alleen maar erger werden, nog steeds niet is gebarsten, doet mij het ergste vrezen voor de toekomst; wij - en de Belgen, én alle andere Europese landen met een grote import van islamieten, laten over ons lopen. Al bijna een halve eeuw. En ik vraag me in arren moede af wat er in 's hemelsnaam moet gebeuren voordat de respectievelijke overheden eindelijk, eindelijk eens met een adequate tegenreactie komen. Dat ze eindelijk eens met ijzeren vuist opkomen voor hun burgers, voor hun mores, hun verworvenheden, voor hun levenswijze.

Want als de overheden niets doen behalve toegeven, pappen en nathouden, wat al véél te lang het geval is, zal de sociale bom vroeg of laat tóch barsten. Zeker nu we, als gevolg van corona, aan de vooravond staan van een sociaal-economische crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend.