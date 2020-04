JAAAA WE MOGEN NAAR BUITEN!!1!, dachten we en we geven toe: tikkie primaire respons wel maar ja we zitten al een tijdje binnen he. Maar de kop "Kabinet werkt aan versoepeling corona-maatregelen, hoogste prioriteit voor onderwijs en kinderopvang" in combi met de vrijmibo en een lekker zonnetje maken een mens al snel wild. Helaas blijkt het allemaal maar matig, en strategisch, want de openingszin luidt: "Het kabinet werkt aan voorbereidingen om de coronamaatregelen na 28 april geleidelijk te versoepelen. De meeste urgentie krijgen het onderwijs en de kinderopvang." 28 april pas dus. Dat is nog 18 dagen (en onwijs veel afgelaste evenementen en paasbezoekjes aan de woonboulevard). En toen dat indaalde, kwam de frisse onderbuik weer tot leven: JA NONDEJU, natuurlijk werken ze aan "voorbereidingen voor versoepeling", het zou wel heel raar zijn als ze na het nadenken over hoe je een land op slot gooit, niet nadenkt over hoe je een land weer los gooit. De enige unknown unknown is het tijdspad. Dat staat in dit strategische lek op 28 april. Maar ja, als die IC-belasting weer oplaait, kan het net zo makkelijk doodleuk weer 28 mei worden. Of 28 oktober. Of 2028. Dus eigenlijk leren we maar 1 ding: de overheid overweegt om ons ooit weer vrij te laten uit deze levenslustloze lockdown. En ook dat, zou toch geen verrassing mogen heten.