Goede vrijdag begint met een stevig ontbijt van gemengde chemicaliën met alcohol. Of whatever, zie maar

De Rotterdam Special van Corona Ontbijt TV. Wie haalt de bananen en de kokosnoten nu uit de containers, is het Colombiaans Marcheerpoeder goedkoper geworden in 010, waarom blaast Aboutaleb zijn collegaatje Halsema van 020 weg qua crisismanagement, waarom rijden die dure BMW's toch zo hard op de Nieuwe Binnenweg, waarom is Feyenoord de beste club van Nederland en waar is dominee Visser van de Pauluskerk als je hem nodig hebt?

Met Yordi Dijkshoorn van De Likt, Rick Witlox van de Dopegezinde Gemeente, Relberber Rachid Benhammou, Yeşim 'Bokito' Candan en Henk Bakboord!

presentatie: Muntz & Van Amerongen

techniek: Willem Davids