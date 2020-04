Zo, wat een dag hè. Je kan niks en toch gebeurt er van alles. Zo was er weer het wekelijkse woensdagdebat in de Tweede Kamer, waar eigenlijk helemaal niemand nog wat toe wist te voegen aan wat er de afgelopen weken allemaal al is gezegd. Te weinig tests, te weinig IC-bedden, te weinig veiligheidsspullen voor zorgpersoneel, te veel risico op economische schade, te veel Hugo de Jonge over Hugo de Jonge, te veel risico op privacy schendende foplossingen. U kent het wel, overheid gonna overheid en er is geen café, digitaal of anderszins, waar de overheid veren in de reedt krijgt.

In Brussel deed men wat men in Brussel altijd doet (janken om meer macht en geld, OF ANDERS), en in Amerika gooide die stokoude communist de handdoek in de bingoring ten gunste van die andere bejaarde Democratische seniel (memes na de breek) en kabeltrui Borsato baalt dat zijn buitenechtelijke batsverhalen onder z'n bed vandaan gekropen zijn. Ondertussen werd er bij de islamotwijfelachtige Turken van DENK een coup gepleegd door een Marokkaan en eigenlijk wordt het niet grappiger dan dat. Enfin. We rijden de televisie naar binnen, want Tom was in Den Haag vandaag en die heeft nog een filmpje. Entree gratis, vrijwillige donaties zeer gewaardeerd. Proost, mensen. En koop een BBQ want het wordt een lange zomer in de achtertuin. Wel afstand houden!

