Niet dat we de tellingen in China per se vertrouwen want met 1.438.048.000+ kraaltjes op het telraam wil er nog weleens eentje ongedocumenteerd z'n telefoon kwijtraken, zullen we maar zeggen. Desalniettemin schijnt er in het land waar ze vleermuishagel op de boterham met pindakaas strooien voor het eerst sinds januari niemand te zijn overleden aan het coronavirus. NIEMAND. Nul. Dat is verdomd weinig voor een land waar er bijvoorbeeld 7.500 per dag overlijden aan de gevolgen van kanker. In totaal 81.740 mensen besmet met het coronavirus en 3.331 dood. Dus je hebt meer dan 100 steden met een miljoen inwoners... Laat maar. Nu even niet wantrouwen. Nu even niet het feestje vergallen. Nul doden en dat moet gevierd worden. Trek je beste drakenpak uit de kast, schenk nog maar een glaasje Baijiu in en gooi een paar vleermuizen op de bbq want het is FEESTTT 派对!!!