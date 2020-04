Hee, dat is opvallend. Vorige week dwong Hugo de Jonge een VWS-ambtenaar om de week van Hugo de Jonge op de officiële kanalen van het ministerie van Hugo de Jonge zetten, zodat Hugo de Jonge goed in beeld was. Dat leverde wat hoon op. Dus vandaag heeft Hugo de Jonge zijn nieuwe week van Hugo de Jonge toch maar weer op het eigen twitteraccount van Hugo de Jonge gezet. En wat nog opvallender is: Hugo de Jonge zit beduidend minder vaak in het filmpje over de week Hugo de Jonge, dan in het vorige filmpje over de week van Hugo de Jonge. Zou het Hugo de Jonge zijn opgevallen dat het veel mensen opviel dat Hugo de Jonge zelf heel prominent in de video van Hugo de Jonge met Hugo de Jonge bezig was?

Zou Hugo de Jonge daarom deze week in de video van Hugo de Jonge wat meer andere mensen in beeld hebben laten komen? Hugo de Jonge heeft nota bene het fotogenieke 'bloemen uitdelen met Ali B.' weggelaten uit zijn weekoverzicht. Ook het perfect geënsceneerde belmomentje ontbreekt en zélfs geknipte PR van Hugo de Jonge die (niet) geknipt wordt door de vrouw van Hugo de Jonge in de keuken van Hugo de Jonge, zit níet in de weekvideo van Hugo de Jonge over Hugo de Jonge. Een beetje kritiek op de opzichtige aanwezigheid van de persoon Hugo de Jonge in de communicatie van Hugo de Jonge, en Hugo de Jonge verandert meteen zijn hele PR-beleid. Sjongejongejonge zeg. Die Hugo de Jonge waait ook met iedere opiniewind over Hugo de Jonge mee...

Man houdt deur open voor Hugo de Jonge

Hugo de Jonge betreedt de hal

Hugo de Jonge toch weer even centraal in beeld

Hugo de Jonge kijkt naar dingen

Hee. Geen Hugo de Jonge in dit shot?

Oh gelukkig. Daar is Hugo de Jonge weer

Maar hier geen Hugo de Jonge op de tennisbaan

Ook hier geen Hugo de Jonge aan tafel

Hugo de Jonge niet te zien in de klas

Hee. Zowaar nuttige informatie! Zónder Hugo de Jonge!

Belangrijk! Over veiligheid voor kinderen in lockdown!

Koning Willy valt in voor Hugo de Jonge

Ah gelukkig. Daar is Hugo de Jonge zelf weer!

Centraal in beeld, maar behoedzaam op de rug gefilmd

Hugo de Jonge wil plotseling heel veel testen

Dat was wekenlang allemaal niet nodig en zo, maar nu is er ineens toch besloten dat er testhaast moet zijn.

Einde, met Hugo de Jonge. Dag Hugo de Jonge!