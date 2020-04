Weet je wat we doen met Hugo de Jonge, zei de woordvoerder van Hugo de Jonge tegen een andere woordvoerder van Hugo de Jonge, we doen of Hugo de Jonge zo lekker in het leven staat en dan laten we de haren van Hugo de Jonge knippen door de vrouw van Hugo de Jonge terwijl de dochter van Hugo de Jonge de iPad vasthoudt en de kapper van Hugo de Jonge advies geeft aan de vrouw van Hugo de Jonge. Ja laten we dat doen zei de woordvoerder van Hugo de Jonge tegen de andere woordvoerder van Hugo de Jonge en toen ze het idee opperden bij Hugo de Jonge was Hugo de Jonge superenthousiast. Hugo de Jonge laat zich namelijk niet gewoon knippen door de vrouw van Hugo de Jonge, nee, Hugo de Jonge laat zich knippen door de vrouw van Hugo de Jonge met de KAPPER van Hugo de Jonge op Facetime, en de kapper van Hugo de Jonge krijgt zelfs een Tikkie van Hugo de Jonge. "Support your locals", schrijft het mediateam van Hugo de Jonge bij de Twitterpost van Hugo de Jonge over het kapsel van Hugo de Jonge. In deze barre tijden draait het namelijk allemaal om het bereik van Hugo de Jonge, het kapsel van Hugo de Jonge, de schoenen van Hugo de Jonge, het ijdeltuitje van Hugo de Jonge en de dikke pik van Hugo de Jonge. Sjonge jonge Hugo de Jonge, we kunnen ook wel zien wie het hoogste woord heeft in het huishouden van Hugo de Jonge, behalve dan op het gebied van het interieur van Hugo de Jonge, want die is behoorlijk... brocante. Home sweet home bij de vrouw van Hugo de Jonge!

‘Eega’