In de media komen allerlei cijfers m.b.t. de corona-pandemie tot ons. Een van de kengetallen waarmee we geconfronteerd worden is het “sterftecijfer”: X-aantal doden per 1.000 inwoners per periode Y in gebied Z, of iets van die strekking.

Zo’n cijfer zegt echter maar weinig:

Als je, zoals in Duitsland, heel veel mensen test, vind je relatief méér corona-besmettingen dan in bijvoorbeeld Nederland (waar weinig getest wordt), zonder dat er méér mensen door corona sterven. Je test meer, dus je vindt meer besmettingen. Het sterftecijfer als gevolg van corona valt daardoor lager uit.

Dus: in Nederland testen we weinig en minder testen resulteert in cijfers die alarmerender (!) zijn.

Dit en meer corona-gebonden cijfermatig inzicht: www.spectator.co.uk/article/how-to-un...

Waarom is dit van belang? Omdat er op de cijfers van het RIVM uitermate belangrijke beslissingen gebaseerd worden (denk bijvoorbeeld ook aan de stikstofberekeningen van het RIVM, waarvan de resultaten inmiddels aantoonbaar onjuist gebleken zijn).

Ik zeg niet dat de maatregelen van deze regering in deze crisis goed of juist fout zijn, daarvoor weet ik er veel te weinig van. Maar wel weet ik dat het opgegeven sterftecijfer (veel) lager zou zijn, als er méér getest zou worden.

En omdat we deze regering zo langzamerhand beginnen te kennen, moeten we in ieder geval wantrouwend of op z’n minst kritisch blijven. Speelt dat onjuiste maar relatief hoge sterftecijfer onze regering in de kaart?