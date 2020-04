1e punt: onzin, ik ken genoeg boeren die links stemmen

2e punt: onzin, zie 1 (beetje 'hetzelfde' punt Patatter)

3e punt: onzin, links heeft niets verzonnen; daar zijn wetenschappers voor. Boeren veroorzaken geen stikstof, boeren veroorzaken een DEEL van de stikstofuitstoot. Onzin dat de corona uitbraak iets over stikstof heeft bewezen. Graag een linkje naar het wetenschappelijke artikel - al na drie weken corona crisis in nederland - waar deze positie in wordt verdedigd.

4e punt: deels correct. Correct dat er huizien bijgebouwd moeten worden; onzin dat links dit alleen wil om asielzoekers in te zetten. Huizentekort en daardoor bijbouwen wordt door alle partijen in de 2e Kamer gedragen, links en rechts. Er staan veel meer autochtone dan allochtone mensen op een wachtlijst voor een huis.

5e punt: helemaal gelijk. De extremististische vegans willen niet dat wij vlees eten en die stemmen 9 vd 10 keer links.

Mijn 1e punt: dat wat de boeren aan stikstof veroorzaken komt bijna geheel ten laste van de veestapel; niet van de landbouw. Het - mooie - filmpje laat alleen landbouw zien op twee koeienkoppen aan het eind na. Ja, zo kan ik het ook.

Mijn 2e punt: 25 tot 30% procent van de productie is voor intern gebruik. Dat is allang gegarandeerd. Als men besluit tot saneren, gebeurt dat in de 70% die voor export bestemd is en dan alleen nog in de veeteelt. Als we de veeteelt boeren die ermee willen nokken gewoon uitkopen; hun stikstofrechten laten vervallen (en dus niet doorverkopen aan de overige boeren) is er helenmaal niets aan de hand en halen we keurig alle doelstellingen en kunnen de boeren gewoon door.

denk nu eens in oplossingen i.p.v. die voortdurende eigenpijperij van heiligheid van links en geld van rechts. Dat is een beetje het probleem van partijen als de PVV en FvD: ze zijn heel goed in het vertellen hoe het niet moet, maar oplossingen hebben ze niet.