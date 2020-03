>>Let’s remember the difference between isolation (or surgical) masks and the famous N95/FFP2 masks. The first wave in Wuhan the medical staff was short of FFP2, all the photos show them with surgical masks; result: 3,000 infected medical staff. The Chinese government sends reinforcements, 42,000 medical personnel equipped with FFP2; result: zero infection out of 42,000!<< Bron: www.unz.com/proberts/marc-wathelet-a-...

Regeren is vooruitzien. Wil je de economie weer veilig aan het werk krijgen, dan moet er gezorgd worden voor die veiligheid. Marc Wathelet, viroloog uit Waterloo, strijder aan het Covid19 front, wijst op FFP2 maskers als de oplossing voor de broodnodige veiligheid op de werkvloer. Leer van China/heel Azië, leer van Frankrijk (een miljard FFP2 maskers besteld voor wie? Voor de werkende bevolking), leer van België.