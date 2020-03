Handig zeg, zo'n coronacrisis, zodat je ranzig nieuws over het ranzigste programmaatje uit de bak met ranzigheden (of zoals ze dat bij RTL noemen: guilty pleasures) gewoon lekker onder het ranzige tapijt kan moffelen. Bij het ranzige programma De Villa dook een of andere weggooier genaamd José op een dronken meisje, zat aan haar string te plukken, ging bovenop haar liggen. Lachen man, humor, entertainment enzo. Maar ophef natuurlijk, voornamelijk via Boos. RTL-baas Peter van der Vorst zei in de vlucht naar voren aanvankelijk nog dat 'de makers van producent Blue Circle de deelnemers echt hebben aangezet tot grensoverschrijdend gedrag' en dat iedereen die inhoudelijk betrokken is geweest bij het programma zich 'KAPOT MOET SCHAMEN'. Waren die uitspraken IETS waard? Nee hoor, want de vervelendste versie van Ivo Niehe trekt zijn ranzige keutel alweer in: het is allemaal de schuld van 'ongelukkige inschattingen in het montage- en uitzendproces', zo blijkt uit """onderzoek"""". "De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt." Wacht effe, dus aanranding is okee, maar niet als het op televisie komt? Of hoe werkt zoiets? En hoe zou het kunnen dat deelneemsters aan het programma wél het idee hebben dat ze zijn AANGERAND? En dan komt zo'n miep van Blue Circle nog aanwaaien met geleuter over 'de veranderde maatschappij waarin we leven'. De tering RTL. Wat ben je ranzig.