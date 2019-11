Nou jaaaa. RTL stopt met de seksueel grensoverschrijdende programma's Temptation Island, De Villa, en Love Island omdat die seksueel grensoverschrijdend zijn. Dat meldt RTL Nieuws. Straks gaan ze nog stoppen met de comedy's omdat er grappen in zitten, stoppen met alle Postcode Loterij shows omdat er de hele tijd reclame wordt gemaakt voor de Postcode Loterij en stoppen met Goede Tijden, Slechte Tijden omdat het met de personages de ene keer goed gaat en dan weer slecht. Het is verder totaal geen vlucht naar voren omdat #BOOS donderdag met nare info over de aanrandingen in De Villa komt. Benieuwd naar de Kamerbrief van programmadirecteur Peter van der Vorst.