"Wie een markt ontdekt én bedient mag van mij succesvol zijn. "

Moraal van uw verhaal: Doet er niet toe is het in meerdere of mindere mate moreel verwerpelijk is.

Boris Vian dacht er dit van

youtu.be/hqvQlnB7qq4 (3:07)

J'ai vendu du mouron mais ça n'a pas marché

J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés

J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir

Des peignes en corozo, des limes et des hachoirs

J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet

J'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets

Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé

J'allais perdre la tête mais j'ai enfin trouvé

Je roule en Cadillac dans les rues de Paris

Depuis que j'ai compris la vie

J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur

Et les flics me saluent comme un des leurs

Je vends des canons, des courts et des longs

Des grands et des petits, j'en ai à tous les prix

Y a toujours amateur pour ces délicats instruments

Je suis marchand d'canons, venez me voir pour vos enfants

Canons à vendre!

Avec votre ferraille on forge ces engins

Qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin

Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers

Et chacun envisage de fonder un foyer

Pour se faire des finances on fabrique des lardons

On touche l'assurance et les allocations

Ça n'a pas d'importance car lorsqu'ils seront grands

Ils iront en cadence crever pour quelques francs

Je vendais des canons dans les rues de la terre

Mais mon commerce a trop marché

J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants d'cimetières

Mais moi maintenant je me retrouve à pied

Tous mes bons clients sont morts en chantant

Et seul dans la vie je vais sans souci

Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger

Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé

Canons en solde!

Ik heb bloemetjes verkocht, maar het werkte niet

Ik verkocht stropdassen, mensen waren blut

Ik verkocht scharen en scheermesjes

kammen van nepivoor, vijlen en hakmachines

Ik probeerde aardbeien, ik probeerde ook lelietjes-van-dalen

Ik heb stoelen opnieuw gevuld, bidets gerepareerd

Ik trok mijn karretje op de verkeerde stoep

Ik zou gek worden, maar ik heb het eindelijk gevonden

Ik rijd een Cadillac door de straten van Parijs

Sinds ik het leven begreep

Ik heb een herenhuis, drie bedienden en een chauffeur

En de politie begroet me als een van hen

Ik verkoop kanonnen, kort en lang

Groot en klein, ik heb ze in alle prijsklassen

Er is altijd een liefhebber voor deze delicate instrumenten

Ik ben een kanonhandelaar, kom naar me toe voor je kinderen

Kanonnen te koop!

Met uw schroot smeden we deze apparaten

Wie zal er met de buurman rotzooien

Het geeft werk aan alle arbeiders

En iedereen is van plan een huis te beginnen

Om geld te verdienen maken we spekjes (voor de bekjes)

We strijken verzekeringsgeld op en andere voordelen

Het maakt niet uit, want als ze opgroeien

Ze gaan op tijd om voor een paar frank te sterven

Ik verkocht kanonnen in alle straten op aard

Maar mijn bedrijf heeft te goed gewerkt

Ik deed zaken met alle begraafplaatsfabrikanten

Maar nu merk ik dat ik te voet ben

Al mijn goede klanten stierven zingend

En alleen in het leven ga ik zorgeloos

Op de hoek van de oude straten, met vrolijke hart, en licht van voet

Ik dans de carmagnol, er is niemand meer op de stoep

Kanonnen in de uitverkoop!

Weer een sieraad der beschaving. Evocatus

PS

Soort flitsvertaling, dus niet echt betrouwbaar. Excuus bij voorbaat.