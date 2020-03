De spatiefoutgimmick Rumag ligt al de hele week onder vuur omdat ze zichzelf helemaal de moeder cashen over de rug van coronaslachtoffers, en iedereen die kritiek heeft "moet zijn grafbek houden". Nou wrijven wij ook best graag in een vlek soms, maar deze zinloze punthoofden maken er een topsport van. Dat hele Rumag is niet alleen een truukje van een taal-tergend uitverkoop-opportunisme voor midlifemoekes en Primark-pubers, deze plastic bloemenslinger aan het fietsstuur van het internet hangt al z'n hele bestaan van gestolen citaten aan elkaar (er is een twitteraccount dat er alert op is). En het is niet dat ze het niet weten hè. Oprichters/eigenaars Thijs van der Heide (met dat vieze mutsje) en René Watzema (die zonnebankbek) zijn zich volkomen bewust van hun doorlopende diefstal van andermans ideeën, die ze voor eigen gewin recyclen op hun "Rude Magazine" "Relatie Universiteit Magazine". Vorig jaar, tijdens een debat dinges aan de Fontys, werden ze er niet één keer, maar twee keer glashard op gewezen door deze baas, Harry Hol. Fragment komt uit deze video, en er zit geen onnodige punt in het betoog van Harry Hol: Rumag = diefstal. En het kan ze geen reedt schelen.

Disclaimer. Wij verkopen ook wat coronakatoen. Alleen is het bij ons wél eigen design, en wij houden de opbrengst gewoon zelf (zoals openlijk gecommuniceerd). Want wij willen niet schijnheilig moralistisch doen. Wij willen mensen wat aanbieden. En zelf blijven bestaan. It's that simple.

Of je gewoon ff je bek wil houden met je kritiek