Public Fashion Announcement. Het overgrote deel van Dit Land snapt ondertussen dat je anderhalve meter of meer voor, achter, naast of tussen jou en je voorgangers / achteropkomers moet houden. Maar er bereiken ons ook verhalen uit Cruciale Sectoren dat sommige mensen die anderhalve meter te nauw nemen, en verkorten tot een meter of nog minder. Daarom hebben we nu de oplossing: wandelende waarschuwingen, vriendelijk edoch duidelijk verwoord, om zelf aan te trekken. Verkrijgbaar in de Steylloos Shop, waar 1 non-Aziaat in beschermende kleding de bestellingen opneemt, drukt, verpakt, desinfecteert en verzendt. We hebben warme hoodies, gewone wat dunnere truien en fijn zittende shirts dus tot 1 juno kun je alle soorten lenteweer en -wind trotseren. En als je het woord 'quarantainekatoen' goed kunt spellen in de kortingscodebalk, krijgen de snelle beslissers die vóór 25 maart bestellen 10 procent korting op de coronakleding. Want we zijn liever gezond dan gevuld.

Overigens, kledingdisclaimer: deze shirts en truien hangen in onze eigen Steylloos webshop en hoewel de opdrukken een boodschap van algemeen nut en gezondheid dragen, is de verkoop van deze kleding ook gewoon onderdeel van het verdienmodel van een kleine online uitgever die de economische schade van de coronacrisis wil overleven. Daarom komt de omzet uit verkoop ten goede aan de BV GeenStijl en gaan we niet huichelachtig hypocriet doen over 'goede doelen en zo'. We zijn dat superkutte Rumag niet.