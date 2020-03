: Lockdownroepers hebben geen benul waar ze over ouwehoeren, en snappen niets van virussen. Zolang er geen medicijn of vaccin is, is het ENIGE wat een lockdown doet, het uitsmeren over tijd. Daarom kiest men voor een 'intelligente lockdown', niet omdat het helpt tegen het virus of tegen het aantal doden, maar om de zorg de kans te geven e.e.a. bij te benen en een zo optimaal mogelijke zorg te bieden. DAT is de ENIGE reden voor een lockdown.

Hadden we vanaf dag 1 een totale lockdown gehad, dan was het initieel inderdaad meegevallen. Maar zodra je dan die lockdown opheft, slaat het gewoon alsnog toe. Je krijgt dan golf, lockdown, golf, lockdown, enzovoort.

Deze lockdown die we nu hebben, is de meest stupide strategie ooit. Het gevolg is weliswaar dat er wat uitgesmeerd word, en er daardoor wellicht marginaal (moet nog blijken) wat levens gespaard worden in de categorie > 80.

Gevolg van de lockdown is wel dat wereldwijd de economie totaal naar de kloten is. In NL wordt nu al 10% werkloosheid geprojecteerd , in de USA is zelfs 25%.

En DAT zal gegarandeerd doden opleveren, de relatie tussen economie en sterfte is onderzocht en glashelder gedocumenteerd. Meer doden dan gered zijn met corona, en dat zijn doden <50 ipv >80.