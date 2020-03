Max Headroom's dagelijkse COVID Curves: i.imgur.com/NaPgjNj.jpg

Het aantal positief getesten groeit weer exponentieel, de toename is 16% per dag. De groene lijnen voor de dagelijkse procentuele toename en het groeicijfer zijn voor de positieve tests. De groeicijfers voor de ziekenhuisopnames (niet weergegeven) zien er beter uit, de toename is nu 21% per dag (gemiddeld over een week). De toename voor de sterfte vandaag is zorgwekkend.

We zien een afvlakking in het percentage ziekenhuisopnames per positieve test. Dat valt op twee manieren te duiden: of er wordt steeds meer getest, of de drempel voor ziekenhuisopname is verhoogd.