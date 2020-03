Tsja, dat het RIVM en Rutte en consorten hebben zitten slapen, weten we inmiddels, dus ik geloof de schrijver van die e-mail wel.

Hier nog een voorbeeld van de enorme laksheid van de overheid en de directie van Schiphol:

Terwijl de ophef bij het volk en politiek groot was - en terecht - over wandelaars die zowel op het strand, de bossen en op de markt in Den Haag, geen afstand hielden, waardoor de maatregelen voor iedereen werden aangescherpt, werd op Schiphol geen enkele maatregel genomen. Afgelopen zondag waren er op het staatsjournaal nog beelden te zien van de aankomst van mensen die pas nu konden terugkeren.

De bagage van verschillende vliegtuigen was op 1 ! bagageband gekwakt, iets waarover de week daarvoor al door veel aankomende reizigers was geklaagd. Ook over dat er totaal geen toezicht werd gehouden op het afstand houden van 1.5m. Zondag was dit nog steeds het geval. Beelden van veel mensen die in elkaars nek stonden te hijgen bij de bagageband, dezelfde beelden van mensen die in de aankomsthal op hun dierbaren stonden te wachten.

Aan het eind kwam een woordvoerder in beeld waaraan alleen de vraag werd gesteld of het niet verstandiger was om de bagage van verschillende vliegtuigen op meerder bagagebanden te zetten, bv voor elk vliegtuig een aparte bagageband. Ja, zei die meneer, daar gaan we morgen mee beginnen, dus pas op 23 maart! Dat was het. Geen vragen over de andere maatregelen zoals afstand houden en controle daarop, (die er niet was) Ook geen ophef, en ook Rutte en consorten zwegen als het graf over het zeer kwalijke beleid van Schiphol.

En nu het volgende: tweet van advocaat Knoops:

*Lees mee;#KLM gaat gewoon retour vliegen met volle kisten naar landen waar #corona nu explodeert zoals 7 maal per week New York?! Zonder metingen en zonder 1,5 meter in vol toestel? Is water naar zee dragen. Onbegrijpelijk dat politiek dit risico aanvaardt.*

We worden geregeerd en geadviseerd (RIVM) door imbecielen die spelen met onze gezondheid. Dat wordt steeds duidelijker.