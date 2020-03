: Een uit een knoflookland afkomstige man die uitlegt dat de EU nadelig werkt voor knoflooklanden en voordelig voor de rijkere (noordelijke) EU-landen.

Dan hecht ik toch meer belang aan wat meer onafhankelijke bronnen, zoals deze: www.sciencedirect.com/science/article...

"We find that growth effects from EU membership are large and positive, with Greece as the exception."

en: "The main finding is that of strong evidence for positive (economic, red.) net benefits from EU membership, despite considerable heterogeneity across countries. More specifically, focusing on the 1973, 1980s, 1995 and 2004 enlargements, we find that per capita GDP and labor productivity increase with EU membership in Ireland, United Kingdom, Portugal, Spain, Austria, Estonia, Hungary, Latvia, Slovenia and Lithuania. The effects tend to be smaller, albeit still mostly positive, for Finland, Sweden, Poland, Czech Republic and Slovakia. Finally, our evidence shows that only one country (Greece) experienced lower per capita GDP and labor productivity after EU accession than its counterfactual."