Volgens het Russische MoD stuurt Rusland 9 militaire vrachtvliegtuigen met daarin 8 medische brigades plus zo'n 100 man ondersteunend personeel. Deze brigades bestaan uit "truck-based units capable of disinfecting vehicles, buildings and public spaces". Het team bestaat uit "some of Russia’s leading medical military specialists" met eerstehands ervaring in het bestrijden van de Afrikaanse varkensgriep, antrax en het ontwikkelen van vaccines tegen Ebola. From Russia With Love, noemen ze de campagne.

China stuurde rond 13 maart al 9 medici en 30 ton aan medische voorraden naar Italië, al is dat maar een klein deel van de (pr-)campagne die ze wereldwijd voeren. Frankrijk, Spanje, Italië, België (al was dat waarschijnlijk slechts doorvoerhaven), Iran, Irak, de Filipijnen, Tsjechië, Servië en Cambodja. Zie het trotste filmpje van "broeder en vriend" China aan de hele wereld na de breek. Vooral de reactie van Servische president Aleksandar Vučić was veelzeggend. "European solidarity does not exist. That was a fairy tale on paper. I have sent a special letter to the only ones who can help, and that is China." Ook de Bulgarijes minister van Defensie zegt iets langs die lijn. "It turns out that the only institution that works for the benefit of citizens in Europe is not the expensive European bureaucracy, but the nation-state. (...) As you can see, we have not received a single mask from Europe so far. We get help from China, from Turkey – countries with slightly different world views regarding the role of the state and its institutions in the world."

Cuba stuurde een team van 52 artsen en dat is geheel in lijn met hun waardige traditie van medical internationalism. Gaaf hè, en ze hoeven er allemaal niets voor terug!!! Ondertussen hebben wij EU-baas Von Der Leyen die haar HANDEN WAST IN ONSCHULD terwijl ze een omstreden marslied neuriet.

De Russen komen.

's Werelds broeder en vriend China

Het Chinese team landt in Italië

De Cubanen landen in Italië

