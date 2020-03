Hond of kat en gebeten worden? A.u.b. geen Poetinesque schijndemocratie door een machiavellistische, competente dictator, maar ook geen incompetente, passieve, altijd achteruit kijkende prutser die zich liever op een zwakzinnige vorm van nationalisme beroept en zich verlaat op, of verschuilt achter, eigen falende "experts" dan de adviezen van talloze buitenlandse experts.

Kijk naar de reacties van de Twats op Twitter op de kritiek van een Italiaanse burgemeester op het NL beleid. Allemaal in hun nationalistische Holland-op-z'n-smalste wiek geschoten nitwits die vooral de man aanvallen op "waar bemoeit hij zich mee?" en "hij heeft wel belangrijker dingen te doen" of "is geen expert" (nee, slechts door schade en schande ervaringsdeskundige). En dat volk is waarschijnlijk hetzelfde dat bij elke suggestie van FvD of PVV om grenzen te bewaken racisme, nazisme, fascisme en xenofobie gaat roepen.

Overigens, het gaat me werkelijk boven de pet dat Russen niet puur uit protest op een ander stemmen, maar kennelijk vindt een groot deel het wel best zo. Of de gemiddelde kiezer is écht zo dom... Blijkt ook wel weer uit de verkiezingen in NL, keer op keer.... Rutte is ondanks zijn werkelijk to-ta-le falen, totaal verraad aan elk liberaal principe behalve de economie half draaiende te houden in een halfslachtige semi-lockdown tegen elke prijs (in mensenlevens) toch weer een geweldig staatsman volgens sommigen... Waarom precies? Nou gewoon, op je gevoel, in je onderbuikje...