Helemaal officieel is het nog niet hij kondigde het gisteren al aan en nu heeft de Japanse premier Shitzu Shinzo Abe bij het IOC voorgesteld om de Spelen dan maar een jaar door te schuiven. Alsof de agenda voor 2021 nog niet overvol liep. De Spelen zouden pas eind julij (dat is de maand na juno) beginnen, en de voorbereidingen waren nog gewoon in gang. Maar diverse landen dreigden inmiddels om hun sporters thuis te houden en/of de Spelen te boycotten en nu lijkt het er op dat de laatste Japanner op het eiland die dacht dat de sportstrijd nog voort kon woeden, de boodschap ontvangen heeft dat de sportieve wedloop wordt stilgelegd. Het is 2020 en this year, we can't have nice things omdat we wereldwijd bat shit soup crazy zijn geworden. Maar hee, bekijk het van de zonnige kant. Er heeft in juli en augustus toch niemand tijd om sport te kijken als we de de krankzinnige prijs van deze pandemie staan op te hoesten met ons allen. Tot die tijd zijn de enige internationale sporten nog Social Distancing op de Anderhalve Meter, en Vleermuisdomino. Of anders Olympic Mario & Sonic op de Switch en voor het nostalgische gevoel: een online versie van NES Track & Field.

UPDATE: Officieel. Japan en IOC verzetten OS2020 naar 2021.

Ook een klassiekerje

Vlam een jaartje gaande houden dus