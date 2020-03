Ja nou sorry hoor moeten we het met dit gister verschenen filmpje doen? Ten eerste eisen we dat Joe elk nieuw optreden opent met het tonen van de krant van die dag. Het $500 billion slush fund waar Joe tegen ageert is namelijk al 6 dagen oud (18 maart) en Joe was voor het verschijnen van de bovenstaande video van halverwege 19 maart tot halverwege 23 maart VERMIST. Niets in de bovenstaande video wijst erop dat deze niet vooraf op rond 19 maart opgenomen kan zijn. Ten tweede, we snappen dat het lastig is een green screen in een ICU op te hangen, maar jezus man zorg dan in ieder geval dat de boekenkast en tafellamp in verhouding zijn en dat het perspectief met Joe klopt. Dit is niet hoe de founding fathers het bedoeld hebben.

Helaas ontkracht de deze livestream van een uur later door Joe's body double onze theorie, maar we wilden gewoon even laten merken dat we er echt bovenop zitten jongens! Maar even serieus nu. In het bovenstaande filmpje struikelt Joe na 30 seconden al over z'n woorden. Tijdens beide filmpjes slikt hij woorden in, sleept de uitspraak en mompelt hij. Op een of andere manier haalt Biden écht het allerslechtste in ons naar boven. Dat gebrek aan gravitas, die ondraaglijke lichtheid waarmee hij z'n derdehands ideeën als visie verkondigt, die levenslange leugens over z'n credentials. Het is gewoon de Saul Goodman van de Amerikaanse politiek en we haten z'n lach. Gelukkig wordt het Hillary.

Verlos die man uit z'n lijden

HOEST. Hij heeft het.