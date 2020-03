Man down. Ja, Joe, mag je dan een paar delegates voor staan, daar heb je dus niks aan als je klaarblijkelijk FUCKING DOOD BENT. Laatste proof of life was deze duim-emoji op een Insta livestream, maar dat was een campaign staffer tot het tegendeel bewezen is. De boomers hebben ondertussen een absolute meme-veldddag en dat gunnen we ze (meer na de breek). Gister ontbrak er ook al iets in Joe Bidens video over de coronacrisis, namelijk Joe Biden. Bernie ondertussen, is rank, fier en on the gorund in de strijd tegen het Chinese virus en zijn campagne haalde in slechts 48 uur maar liefst $2 miljoen op voor vijf charities die corona het hoofd proberen te bieden. Enfin, het was ons al eventjes duidelijk: Hillary wordt de Democratische presidentskandidaat.