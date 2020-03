Ondertussen, bij die Nachbarn...

Menschen laufen am Samstag √ľber den Wochenmarkt in Oberhausen-Sterkrade

Nach Informationen der F.A.Z. soll das Infektionsschutzgesetz so ge√§ndert werden, dass k√ľnftig Gesundheitsminister Spahn alle F√§den in der Hand h√§lt. Auch Handyortungen und die Zwangsrekrutierung von √Ąrzten w√§ren dann m√∂glich.

Handyortung doen ze in Israel ook al. Dan wordt vaf afstand een coronaverdachte getrackt en als die dan te dicht bij Jantje is geweest, krijgt Jantje daar een extraserviceberichtje over van de Staat...