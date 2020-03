A study by the University of Southampton in the U.K. published earlier this month, cited by Axios earlier this week, concluded that if Chinese authorities had acted accordingly three weeks earlier than they did, the number of coronavirus cases could have been reduced by as much as 95 percent and its spread across the world limited. Even acting one week earlier would have reduced the number by 66 percent.

Een studie van de Universiteit van Southampton in het Verenigd Koninkrijk die eerder deze maand werd gepubliceerd en die eerder deze week door Axios werd aangehaald, concludeerde dat als de Chinese autoriteiten drie weken eerder hadden gehandeld dan zij hadden gedaan, het aantal gevallen van coronavirus zoveel had kunnen worden teruggebracht als 95 procent en de verspreiding over de hele wereld beperkt. Zelfs een week eerder optreden zou het aantal met 66 procent hebben verlaagd.

Artikel onder de kop: " China recasts itself as global coronavirus response leader as US, Europe struggle"