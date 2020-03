Maar even serieus. Wat nu als Bruins voor 10 miljoen mondkapjes had besteld, 100 miljoen aan testen had geconfisqueerd en alle lockdown protocollen klaar had liggen. En het had allemaal wel meegevallen... Dan had je hem erdoor gehaald omdat er geld verspild is. Bovendien was het totaal onethisch geweest om als gezond land een voorraad supplies te hebben terwijl landen als Italie en China er om schreeuwen. Oh en trouwens, heb je statistiek gehad op school?

"De kans dat ik twee keer 6 gooi achter elkaar met een dobbelsteen is klein." Het maakt mij niet incompetent als ik dat vervolgens wel doe.