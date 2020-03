Er zijn mensen die weinig tot niets last hebben van dit virus. Zoals jonge kinderen?

Wat is hun geheim?

Oftewel, wat is het mechanisme dat ervoor zorgt dat zij genetisch of whatever hier "immuun" voor zijn?

Dan zou ik graag ook willen zien dat dit oude malariamiddel chloroquine in grote hoeveelheden beschikbaar komt.

Ook al helpt het niet 100%, alles is gewoon meegenomen voorlopig.

Net zoals weerstandsverhogende maatregelen die al jaren bekend zijn:

-zonlicht

-nachtrust

-geen stress

-Vitamine C, zink en andere vitamines en planten

Ik zou zeggen: alles wat maar een beetje helpt uit de kast trekken.

Totdat er een definitief medicijn is.

Je kan simpelweg niet van iedereen een kasplantje maken, die eeuwig thuis zit.

Je ziet nu al de idiote situatie op straat, dat de enigen die overal komen, pakket- en maaltijdbezorgers zijn.

Vakkenvullers, en kassameisjes staan voor minder dan 10 Euro p/u de hele dag in een tsunami van vragen, gezeik, virussen en werkdruk.

Reken maar dat de "belangrijke" personen, zoals bijvoorbeeld iemand van de regering of iemand met connecties als eerste medisch geholpen wordt met zuurstof, een medicijn en een ziekenhuisbed.

Ik maak me daar totaal geen illusies over.

Als het om dood of leven gaat, gaan mensen niet logisch meer denken maar met hun instinct, en krijg je ook "groepswaanzin".

Zoals nu al aangetoond door het hamsteren van toiletpapier.

En het onlogische van "thuiswerken"met het hele gezin.

Iedereen gaat dan met de kinderen de straat op.

De idioten die een totale lockdown willen op Facebook etc. kijken ook geen meter vooruit: als het echt zover is zitten ze dus weken opgesloten in huis. Nou lekker, dan.

En bovendien is er in Nederland volgens mij niet genoeg capaciteit, en respect voor het gezag om dit te handhaven.

Zie oud en nieuw met de enorme vuurwerk-terreur.

Bovendien: politiemensen kunnen ook ziek worden. Het gaat gewoon niet in Nederland.