Aanpak Corona

1. Lockdown van de hele samenleving

2. Heel erg veel testkits aanmaken en beschikbaar maken.

3. Isolatie en behandeling van iedere besmette, plus omgeving testen

4. Als daarmee vrijwel alle patienten geisoleerd zijn, afbouwen maatregelen.

5. Lange tijd alle huisartsen voorzien van tests voor iedereen met symptomen

6. Op deze manier het virus eronder houden tot de komst van een vaccin

De aanpak van "flatten the curve" is onzinnig. We hebben de capaciteit er niet voor, dat duurt jaren. Ondertussen blijven alle risicogroepen in groot gevaar. Velen zullen ziek worden. Dat is onacceptabel.

Immuniteit is voorlopig een utopie. Maar kijk naar TBC, daar zijn we ook niet immuun voor maar een systeem van alertheid, testen en isoleren heeft voorkomen dat we deze ziekte zelden meer zien. Plus natuurlijk, dat is het verschil, antibiotica ertegen helpt. Maar desondanks, ik zie niets in het "gecontroleerde" laten uitwoeden van deze ziekte. Wat in deze omstandigheid gelukkig is: Frankrijk, Duitsland en andere buurlanden leggen wel alles plat, dus die groepsimmuniteit krijgen we dan gratis op internationaal vlak wel enigszins mee.

Daarbij komt: Deze ziekte is helemaal geen feest om te krijgen. 15% wordt zeer ernsig ziek en houdt blijvende longschade. Dat zijn honderduizenden mensen. Bovendien is groepsimmuniteit absoluut geen zekerheid, we weten niet hoe dit virus zich een tweede keer gedraagt. Mutaties zijn vaak gezien, waardoor die immuniteit tijdelijk is op zijn hoogst.