Het grote probleem is Nederlanders weinig op hebben met leiderschap. Nationalisme is vies, dus een leider heeft eigenlijk ook weinig om voor te staan. Het gaat hier eigenlijk gewoon om de centen, maar wat u verdient, dat moet de overheid weer hebben.

En iedereen lult maar wat... Een mening is ook een feit in dit land. Hoger opgeleid betekent niet veel meer. Voor goede voetballes hebben we respect, maar voor intelligentie en competentie geenszins.

Zowel de slimme mensen met kennis van zaken als de incompetente praatjesmakers hebben recht op een mening, en die wegen we dus even zwaar.

Ergo... U krijgt dus het meest besluiteloze en visieloze lulletjeslampenkatoen als premier president en die stuurt dan een droogstoppel die iedereen na de volgende verkiezingen toch snel vergeten is als ongeloofwaardige boodschapper, terwijl hij zelf nog even 24 uur de tijd neemt om zich imago-technisch in te dekken met leugen en bedrog.



Heerlijk toch?