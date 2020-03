UPDATE 12.05 UUR - Grootste voetbalcompetitie ter wereld (Premier League) postponed

UPDATE 13.30 UUR - Efteling DICHT - erg jammer want we hadden nou net een plek nodig om al ons wc-papier weg te kunnen gooien

UPDATE 13.40 UUR - Grand Prix' Bahrein en Vietnam ook afgelast, nog geen besluit over Zandvoort. F1 zegt 'eind mei weer racen', FIA zegt 'begin mei' weer racen. GP Zandvoort is 1, 2, 3 mei

UPDATE 14.31 UUR - Wielerkoers Giro d'Italia afgelast

UPDATE 15.15 UUR - NU EVEN NIET STIKSTOF, boeren schrappen 'groots aangekondigde actie'

UPDATE 15.40 UUR - Boston Marathon (een van de grootste marathons ter wereld) verplaatst naar 14 september

UPDATE 16.09 UUR - NU GAAT CORONA TE VER. Premier League Darts Rotterdam verplaatst

UPDATE 16.35 UUR - Duitse voetbalcompetitie Bundesliga ligt stil tot 2 april

UPDATE 16.58 UUR - Louvre dicht

UPDATE 17.05 UUR - Franse wielerbond blaast alle wielerkoersen af

UPDATE 18.10 UUR - Cruises afgelast

UPDATE 18.14 UUR - Londen Marathon verplaatst naar 4 oktober