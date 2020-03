Hm, heb de hele gewacht of ik naar de huisarts zou gaan. Niet vanwege een sprintneus of hittehoest. Pijn links net onder m'n ribben, duurde al 2 weken sinds maandag. Toch maar gebeld, want het trekt niet echt weg, ondanks geheel versoberde levensstijl (geen alcohol, vet, suiker etc.).

Dokter Google fluisterde dat het misschien wel iets met de alvleesklier kon zijn! Brr. Ja en hé, ik wilde de huisarts niet nodeloos belasten met m'n pijnlijk ongemak, en sterker, ik vond het zelfs (voor het eerst) ongemakkelijk om naar het collectief te gaan. Aan de andere kant, als ik zoiets onder de leden heb, wil je er al helemaal geen corona overheen.

Ehm, het werd een verwijzing naar een manueel therapeut, want mogelijk was het pijnlijk daaro vanwege verkeerde houding etc. Gebroken rib kon ook hoor, maar eerst even naar de fysio, 1 of 2 x.

Nou en voor de zekerheid bloed prikken een poep inleveren, al was de indicatie pancreas niet erg sterk (zo goed als afwezig eigenlijk).

Huh, gebroken rib? Geen idee hoe me dat gelukt is (ruige seks? dat had ik wel onthouden), maar het zou wel eens heel goed kunnen. Niet even een foto laten maken eerst, maar gewoon naar de fysio.

Oké, scheelt voorlopig eigen risico (en in het ziekenhuis Breda ben ik liever niet), maar toch. En ik acht het allemaal wel overkomelijk.

Maar dat vind ik bepaald NIET van wat Rutte afgelopen nacht de TK flikte.

Die zette zichzelf buiten spel door achter een adviesteam te schuilen waardoor er geen sprake was van een debat over te voeren beleid en de toetsing daarvan.

De TK had alle vragen dan direct aan het OMT moeten kunnen stellen.

Rutte fungeerde slechts als buikspreekpop (en stootwand) van een club mensen die feitelijk de koers bepalen. Dit was ongehoord voor een Minister President die geacht wordt leiding te geven en ingezet beleid te verdedigen, dan wel sturing door de TK te kunnen aanvaarden.

De TK stond tegen een onzichtbaar beleidsspook haar werk te doen.

Dit gaat onze samenleving een rib uit het lijf kosten. Wat? De hele kast.