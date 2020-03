Meneer trouwde met Leontine Ruiters, ging wandelen met Iris Hond, ondertussen trok-ie volgens Santegoeds z'n secretaresse uit elkaar in de bezemkast, er gaan roddels over een vlucht naar de Maan en volgens Privé lag hij ook nog eens te rammen met een of andere fuckbondsvrouw. Waarschijnlijk al meer dan twee jaar. Nu moet Marco helemaal zelf weten waar hij zijn penissimo inhangt maar dan ben je wel echt een totale weggooier hee. Hieronder de Top 7 hypocriete liefdesverklaringen aan Leontine Ruiters, want ten tijde van deze laffe posts lag meneer lekker buiten de deur te knappen.

7 - 17 maart 2018

Schat wat ben je mooi! Nog altijd even trots op jou lieve @leontineborsato #samenevenweg “samen even weg is thuis komen bij elkaar”

6 - 22 mei 2018

Vandaan (lol, red.) ben ik 20 jaar getrouwd met de meest bijzondere vrouw die ik in mijn leven heb ontmoet. Met deze prachtvrouw heb ik samen drie geweldige kinderen. We hebben mooie momenten gedeeld en verzameld, zijn samen ook door moeilijke momenten heen gekomen door onze onmetelijke liefde voor elkaar! Lieve Leontine... per sempre e sempre!

5 - 10 december 2018

Mijn lieve schat en de liefde van mijn leven is jarig vandaag! Gefeliciteerd mooi mens trots op jou en onze kindjes. Wat een geweldige maand om jarig te zijn.xxx

4 - 22 mei 2019

21 jaar getrouwd met deze prachtige vrouw de liefde van mijn leven per sempre e sempre! Ik hou nog steeds zo veel van deze vrouw!

3 - 15 augustus 2019

De liefde voor elkaar het eten en de omgeving maken deze vakantie zuiverend! Maar bovenal en de vriendschap ophalen en weer in contact komen met alles uit mijn jeugd maken dit onvergetelijk.

2 - 17 oktober 2019 HAHAHA YEAH RRRRRIGHT G

Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement destijds niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een zware wissel op ons heeft getrokken (zoals o.a. besproken in de documentaire "Marco Borsato, Meer Dan Ik Alleen”). In die tijd, inmiddels zo’n tien jaar geleden, is er inderdaad een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit. Wij zien dit echter als een privé kwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin worden gerespecteerd. Leontine en Marco Borsato

1 - 10 december 2019

Vandaag is ze jarig @leontineborsato de liefde van mijn leven! En geweldige moeder van @luca_borsato @sennaborsato @jadaborsato Gefeliciteerd lieverd namens het hele gezin! En wat staat de tijd haar goed! #trotsopjou #jarig