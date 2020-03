Je rijdt bij Hazeldonk de grens over en je komt terecht in Nederland: een groen cordon van elf provincies en Limburg aan door de OVERHEID ROVERHEID MARK RUTTE OPRUTTE ingestelde milieuzone. Maar binnen de milieuzone die heel Nederland toch al is zijn er nog aparte milieuzones: zones binnen zones om automobilisten extra hard op kosten te jagen. Zoals in Arnhem, alwaar de regionale Klaveroïden elkaar deftig op de schouder kunnen petsen wegens het binnenharken van 1,1 MILJOEN euro in een jaar. We wisten al dat die milieuzones boetefuiken zijn maar het blijken BOETEFUIKEN! met elf hoofdletters en een uitroepteken. Omdat niemand een hol snapt van die vage bebording kunnen ze bij het CJIB dankzij deze almost vintage boetebukkake lekker nieuwe bureaustoeltjes enzo aanschaffen. Maar helpt het nou ook, die Arnhemse milieuzone? "Het levert het Rijk dat de boetes voor de verkeersovertreding int geen windeieren op. Minder duidelijk is of de luchtkwaliteit is verbeterd na een jaar milieuzone. Volgens berekening is op één knelpunt de lucht verbeterd, maar of dat toe te schrijven is aan de milieuzone, vraagt de gemeente zich af." Zin om te badderen in plens diesel, nu.