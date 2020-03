Coronavrees of ziek? Lastig:

Bij Scholenkoepel SAAM, vooral gevestigd in de regio Oss, blijven twintig klassen van de 27 aangesloten basisscholen verstoken van leerkrachten. "Ouders zijn daarover geïnformeerd en zullen zelf een oplossing voor hun kinderen moeten bedenken", zegt bestuurder Edith van Montfort.

Andere basisscholen die noodgedwongen minder les geven, zijn onder meer:

De Vuurvlinder in Eindhoven (6 van de 20 groepen)

't Schrijverke in Goirle (6 van de 24 groepen)

De Singel in Roosendaal (3 groepen)

Filios Scholengroep in Geffen (7 van de 143 groepen)

Molenven in Vught (groepen 3 en 4)

De Sterrenkijker in Oss ('Twee klassen open, de andere leerkrachten allemaal ziek thuis')

De Peelparel in Helenaveen ('Er is maar 1 leerkracht die kan werken')

Besoijen in Waalwijk ('Heeft 8 klassen die niet gedraaid kunnen worden')

Starrebos Hilvarenbeek (Vijf klassen blijven thuis)

Hartevelden in Tilburg (twee groepen)

D'n Hazennest in Tilburg (drie groepen)

Basisschool Christoffel in Tilburg (zeven groepen)

De Bolster in Gilze (zeven groepen)

Eerste Rith in Breda (verschillende groepen)

Starrebos in Hilvarenbeek (verschillende groepen)

Dr Landmanschool in Helvoirt (4 groepen)

De Singel Praktijkonderwijs - (hele school dicht)

De Beemd in Schijndel (vijf groepen)

Rungraaf Eindhoven (meerdere groepen)

PWA college Veldhoven

Basisschool de Leydraad in Cromvoirt (twee groepen)

Bolster in Gilze (zeven groepen)