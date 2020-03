Dagelijkse RIVM Update. De corona-teller staat nu op 265 BESMETTINGEN in Nederland. Dat zijn er toch weer 77 meer alsdan gisteren. Er zijn weer 2 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, beide mannen van boven de 80 (86 en 82 jaar) met ernstige onderliggende problemen. Beide mannen lagen in ziekenhuizen te Uden en Sittard-Geleen. In totaal zijn er 36 mensen opgenomen in ziekenhuizen, overige corona-patiënten zitten in thuisisolatie. Later meer.



Update: Meeste besmettingen (16) in Breda

Update: Largest single-day increase in Verenigd Koninkrijk

Update: Geert Wilders wil een kamerdebat met Bruins en Rutte over de escalerende ontwikkelingen

Update: BIZA: Negatief Reisadvies Noorden Italië

Kaarten: Global Corona Map daarrr, NL map met Rode Bolletjes des Doods hierrr.

ROFLOL: Ondertussen zijn de Australische Toestanden (pleepapier hamsteren) van gisteren overgewaaid naar het Verenigd Koninkrijk, waar complete Tesco's worden leeggetrokken.

