Is er al een update over het aantal besmettingen? De laatste update van het RIVM was gisteren.

Spannender dan de oudejaars trekking van de Staatsloterij als ik sommige mensen mag geloven.

Wat is het magische getal wat we vandaag en morgen uitgebreid in de media gaan zien?

Is het 202? Is het 356? Is het misschien toch 453?

De spanning stijgt.

Beter bekeken dan"boer zoekt vrouw" en "DWDD" samen, de hit sensatie van 2020.

Vanavond weer een apart onderwerp in het 20.00 journaal en morgen in de krant:

Een nieuwe aflevering van:

"Het magische getal"

(Spannend muziekje *dumdadadum* er zelf bij denken.)