Het is eigenlijk vrij simpel en toch begrijpt GoedLinksch het niet en lijkt het ook nooit te zullen begrijpen. De islamitische geloofsbetuiging is al voldoende om door te krijgen waar de schoen wringt: 'er is maar een god en dat is allah en mo is zijn profeet'.

Er.is.maar.een.god.

Maar één. Geen plaats voor andere religies dus, of het nou mensen-van-het-boek of afgodengelovers of wat dan ook zijn. Er is al helemaal geen plaats voor niet-gelovigen. Marx en Engels en Lenin en Stalin en Castro en Mao en weet ik veel welk links boegbeeld dan ook is niet welkom want er.is.maar.een.god. Hun geschriften zijn niet welkom want de koran is genoeg voor iedereen. Hun theoretische gelijlkheidsgeneuzel is niet welkom want dat staat niet in de koran.

Zeg eens GoedLinksch, waarom begrijpen jullie dit niet? Of... is het misschien zo dat jullie het eigenlijk donders goed begrijpen maar denken dat de vijand van jullie vijand jullie vriend is die je kunt gebruiken tot je 'm niet meer nodig hebt? Weet dan dat je met zulke vrienden geen vijanden meer nodig hebt.