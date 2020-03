Gisteravond werd in Spanje bekend gemaakt dat pathologisch onderzoek heeft aangetoond dat het COVID19-virus volkomen buiten de scope van de gezondheidsdienst drie dodelijke slachtoffers heeft geëist. Twee andere sterfgevallen worden nog onderzocht. De conclusie van de verantwoordelijke instanties is nu dat het virus al zeker 4 weken ongedetecteerd rondwaart in Spanje. Zorgelijk, omdat er inmiddels ook al een enorme achterstand is ontstaan bij het testen op het virus. Zo’n test duurt in principe een uur of 4, maar het kost nu dagen voordat de uitslag teruggestuurd wordt. Daarbij zijn er 5 maal zoveel aanvragen als dat er testmateriaal beschikbaar is. Ook in Spanje ligt de focus op het indammen van de verspreiding van het virus, maar dan alleen omdat dit het enige is dat men KAN doen. Men verwacht daar dat het virus een aantal maanden erg actief zal blijven, daarna een tijdje zal sluimeren, om vervolgens het komende winterseizoen weer om zich heen te grijpen.

In Nederland bevinden we ons nog in de ontkenningsfase. Op de website van de RIVM staat nog steeds vermeld dat het eerste COVID19-geval op 27 februari in Tilburg werd vastgesteld. Dat kan niet (meer) kloppen, want op 22 februari werden er twee patiënten met ernstige luchtwegklachten opgenomen op de IC. Eén patiënt in Rotterdam en de andere in Gorinchem. Deze patiënten zijn op dat moment -conform het RIVM protocol- niet getest, omdat zij niet in een risicogebied zijn geweest of contact hebben gehad met iemand die in zo’n gebied is geweest. Op 29 februari stelt de RIVM het protocol bij en worden deze patiënten alsnog positief getest. In theorie zouden de patiënten op de IC besmet kunnen zijn, maar dat ligt bepaald niet voor de hand. Wanneer we uitgaan van de door de WHO vastgestelde gemiddelde incubatietijd van 5 dagen, is het meest waarschijnlijke scenario dat zij -onafhankelijk van elkaar en op zijn laatst op 17 februari- besmet zijn door virusdragers die niet in beeld zijn bij de RIVM. Tien dagen vóór de eerste officiële vaststelling. De enige conclusie die dan mogelijk is, is dat het COVID19 virus -net zoals in Spanje- al wekenlang buiten het gezichtsveld van de RIVM rondwaart. Er valt dan niet zoveel meer in te dammen, maar waarom is de overheid daar niet open over?

Intussen dreunen de minister van volksgezondheid en de RIVM nog altijd hetzelfde riedeltje op als 3 weken geleden en ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat er iets te verbergen valt.