Oude tijden herleven.

"The food supply of the population of Alesia and the 80,000 soldiers it hosted could not last long. Vercingetorix ordered all the grain to be brought to him and rationed it.[36] The Gauls held a council, and it was decided that the old and the sick should leave the town. The inhabitants of the town also sent out their wives and children to save food for the fighters, hoping that Caesar would take them as captives and feed them. However, Caesar forbade their being admitted to his fortification,[37] and instead left them to starve to death."

Echter, Erdolf is geen Vercingetorix, en Europa al zeker geen Caesar.

en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Alesi...

Uiteraard zouden we wel gewoon een veerdienst van de Griekse grens naar de veilige kustgebieden van Syrië kunnen opzetten.

Vrouwen en kinderen hebben daar sowieso niks te vrezen, jonge dienstplichtige mannen moeten gewoon net als in de rest van de wereld hun steentje bijdragen en wat over blijft is terrorist, en die moet Europa sowieso weigeren.

Wedden dat Assad wel oren heeft naar €6 miljard om ze op te vangen?