'Timmermans wil meer klimaatmacht'. Dan laten we dat 'klimaat' wel gewoon weg want het enige waar het Timmerfrans om te doen is, is MACHT. Macht. Wat nou, coronacrisis? Wat nou, migratiecrisis? Timmermans, hij wil de aandacht en hij wil de macht. Zodat hij aan de Brusselse buffetten drie keer kan opscheppen: twee keer op z'n bord en één keer over zijn klimaatmacht. Want nu de Britten het schip hebben verlaten is het volle kracht vooruit met z'n allen: de enige oplossing voor het verzet tegen de EU is de mensen méér EU door de strot drukken. Dat stukje soevereiniteit dat we nog hebben ligt nu als een hulpeloze wortel op de snijplank, klaar om in de gore taart van Frans Timmermans te worden verwerkt. Het zal allemaal blijken uit de Grinch Deal die Timmerfrans vandaag presenteert.

"De Europese Commissie krijgt de macht om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen. De commissie mag landen die niet voldoende hun best doen om de afgesproken doelen te halen een tik op de vingers geven. (...) Timmermans wil de mogelijkheid hebben om tussentijds in te grijpen. (...) Door meer macht naar de Europese Commissie over te hevelen wordt niet alleen de rol van de regeringsleiders kleiner, ze verliezen in feite hun vetorecht. Dat geldt ook voor het Europees Parlement."

De Europese Commissie krijgt de macht om het klimaatbeleid van landen aan te scherpen: dat willen we niet. De commissie mag landen die niet voldoende hun best doen om de afgesproken doelen te halen een tik op de vingers geven: dat willen we niet. Timmermans wil de mogelijkheid hebben om tussentijds in te grijpen: dat willen we al helemáál niet. Door meer macht naar de Europese Commissie over te hevelen wordt niet alleen de rol van de regeringsleiders kleiner, ze verliezen in feite hun vetorecht: dat willen we niet. Dat geldt ook voor het Europees Parlement: dat willen we niet.

En het plannetje, waar niemand op heeft gestemd, waar niemand voor heeft gekozen, waar niemand inspraak over heeft gehad en waarvan niemand wilde dat het in Leiden werd ontworpen door Frans' knuppelige klimaatknecht Diederik Dramson, kost DUI-ZEND MILJARD. Duizend miljard, en dan mag u raden wie het gaat betalen, want Polen gaat het echt niet doen. Er is zogenaamd 'fel verzet in het Europees Parlement' maar dat is allemaal show. Als het aan Timmermans ligt, doet het EP straks trouwens helemaal niet meer mee. Dit is geen open en constructief debat over wat we met z'n allen kunnen doen aan het klimaat, klimaatverandering en de ijsbeerverslindende drang van faunamolenaar Rob Jetten om 6x per jaar naar het buitenland te blijven vliegen. Dit is een unilateraal bindend wurgcontract en precies door de manier waarop zoiets bij de mensen door de strot wordt gedrukt, gaat het alleen maar weer over de vorm, de manier, de dictatoriale trekjes en de gun- en sympathiefactor van die wandelende zak roestige spijkers van een Frans Timmermans. Het is fout en het is doodeng.