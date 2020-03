Ok toegegeven, ik paniekier ook lichtelijk.

Maar goed, laten we ervan uitgaan dat paniek een emotie is die niet altijd zonder gegronde reden word ervaren. Soms is paniek gewoon gezond.

De paniek was bij mij 5 weken geleden al een beetje ingehakt maar heb daardoor wel genoeg ingeslagen: eten, mondkapjes ed.



Volgens mij is het prima om wat te paniekeren. Er is een zeer grote kans dat iedereen die paniek gaat ervaren en dan kun je er maar beter snel bij zijn.



Het grootste vraagstuk is wanneer de massa-mens gaat paniekeren.

Als de ic's overvol zijn, verzorgingstehuizen uitpuilen, personeel tekort en ziekte, de supermarkt schappen leeg zijn enz enz..



Terwijl alles nog op voorraad is en je nog tijd hebt om je daadwerkelijk voor te bereiden paniekeert immers het beste.

Als de paniek er pas inslaat op hetzelfde moment als bij Henk & Ingrid ben je uitermate f*cked.