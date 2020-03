Met het risico dat dit topic te snel en te stevig wordt neergezet, moeten we toch ff melding maken van een op internet opgedoken roddel: volgens margeblogje Duimschroef.com gaat Theo Hiddema het Renaissanceschip verlaten, om zich aan te sluiten bij olietanker Otten. "Uit uiterst betrouwbare bron kan ik melden dat Theo Hiddema zeer waarschijnlijk afscheid neemt van zijn partijgenoot en partner in crime Thierry Baudet én Forum voor Democratie en waarschijnlijk verder gaat als fractievoorzitter van de aanstaande eenmansfractie van GO (Groep Otten) in de Tweede kamer", meldt auteur Wouter Louwerens, overigens zelf bepaald geen Forumfan. Als het waar zou zijn, wordt Groep Otten (GO) daarmee Groep Otten-Hiddema (GOH), en zou daarmee zowel in de Eerste als Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

Maarrr... Hiddema ontkent alles

Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat Louwerens' wens voor het uiteenvallen van Forum de vader van zijn geblogde bewering laat zijn, en dat zijn "betrouwbare bron" zich enkel baseert op het feit dat Hiddema afgelopen weekend een biertje dronk met Henk Otten en Jeroen de Vries in Hiddema's favoriete tapastent Catala, waar bovenstaande foto van opdook. Want Hiddema laat aan Laurens Boven (BNR) weten dat hij er met die foto "ingeluisd is" door de Groep Otten. Wat op dit moment van het Duimschroefstukje dus nepnieuws maakt. Waarom rapen wij het dan op, vraagt u? Nou, enerzijds omdat het ene FvD Statenlid na de andere van het schip springt vanwege Baudets boreale twitterfalen, waar ook Hiddema zich onlangs zeer kritisch over uit liet. En anderzijds omdat Duimschroef een beetje Baudet Derangement Syndrome ademt: sommige mensen willen zo graag dat Forum kapot gaat, dat ze bereid zijn om hun eigen geloofwaardigheid op het spel te zetten om beweringen te doen die ze niet kunnen bewijzen.

Nou heeft u het nieuws van alle kanten, both sides, fair & balanced. Oordeel zelf!

UPDATE: Hahaha. Blogger gaat alle donaties terugstorten en z'n "uiterst betrouwbare bron" boos opbellen. We wachten op de bekende verklaring "Het had waar kunnen zijn."

Update: Wanneer zelfs Chris Aalberts betrouwbaarder is dan iemands "uiterst betrouwbare bron".

Hiddema houdt in ieder geval niet van Baudets twitterfabriek

Baljeu maakt kiekje, kiekje naar Chris Aalberts, tweet gezien door Duimschroef?